Aldo Montano, dopo la Mosetti esce con una bionda

14:20 - Una bionda per il re di spade. Dopo l'addio ad Antonella Mosetti, Aldo Montano si fa vedere in giro con una bella ragazza bionda. Gli scatti di Novella parlano di un flirt con la ginnasta Ilaria Bombelli. In realtà c'è stato uno scambio d'identità e come aveva scritto qualche ora prima il sito Social Channel Aldo frequenta la pallavolista Veronica Angeloni. Proprio lei infatti compare nelle foto della rivista e di Ilaria non c'è traccia.

Capelli sciolti sulle spalle, look casual e grandi sorrisi per la ragazza che cammina fianco a fianco con Aldo, nelle immagini del settimanale. I due sembrano sereni e felici e secondo le indiscrezioni si starebbero frequentando poco alla volta.