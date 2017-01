11:18 - Quando in Italia le temperature cominciano ad abbassarsi, Aida Yespica cerca il sole altrove. Sul suo Instagram si mostra appollaiata sul bagnasciuga in Messico, con le onde che si infrangono su gambe e lato B. In altri scatti in costume la bellezza sudamericana è a Malibu. Vita da star tutta mare e nudità.