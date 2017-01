Afef da piccola, scatto da copertina

10:47 - Labbra carnose e sensuali, occhi espressivi e ammalianti, capelli ricci sulle spalle. Già da ragazzina Afef Jnifen, ex modella e presentatrice, nonché moglie di Marco Tronchetti Provera, era bellissima e affascinante. Sul suo profilo Instagram posta una foto di quando era piccola e pare un ritratto da copertina. Afef, che da poco ha compiuto 50 anni, si conferma la donna più elegante.

Da bambina odiava i capelli ricci, "per il tempo che doveva dedicargli", ha detto durante un'intervista. Poi col tempo i complimenti a valanga che arrivavano dagli ammiratori le hanno fatto cambiare idea e ora la sua chioma folta e voluminosa, è uno dei suoi punti forte.



Entrata giovanissima nel mondo della moda, Afef ha girato il mondo e sfilato per gli stilisti più celebri facendosi stimare per la sua classe e raffinatezza. Dal 2001 è sposata con il manager del gruppo Pirelli.