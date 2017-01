Abbey Clancy semi nuda e sexy

14:19 - Quando si dice osare. Abbey Clancy, procace modella inglese e moglie dell'attaccante dello Stoke City, Peter Crouch, ha davvero "azzardato" l'altra sera al Dorchester Hotel di Londra per l'evento Fashion for the Brave, dove è apparsa (s)vestita con un abito firmato Julien MacDonald che ben poco lasciava all'immaginazione dei presenti.

La splendida bionda modella e star della fortunata trasmissione "Strictly Come dancing", una sorta di Ballando con le stelle inglese, non indossava biancheria intima, come era eloquentemente evidente al primo sguardo.



L'abito infatti, nient'altro che due pezzi di stoffa con fantasia a bandiere inglesi e pailettes letteralmente "appoggiati" davanti e dietro e uniti attorno al collo con aperture laterali, lasciava scoperte ampie zone nude del corpo di Abbey, seno compreso.



Con lei sul red carpet il partner ballerino Aljaz Skorjanec. Julien MacDonald, che la Clancy ha conosciuto sulla pista di Strictly pare sia rimasto incantato dalle sue lunghe gambe al punto da voler disegnare apposta per lei un abito, per valorizzarne la sinuosità. Nel taglia e cuci però lo stilista deve aver tralasciato sicuramente qualcosa, anzi proprio lasciato indietro, vista la poca stoffa utilizzata. Tutto a vantaggio dei flash e degli ospiti della serata.