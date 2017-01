2013, chi è la più bella? Vota la tua preferita

11:02 - Di donne affascinanti il 2013 ne è stato pieno. Mediterranee e sensuali o longilinee e altere, ma anche con la pelle ambrata e un tocco esotico. Che volto ha la reginetta di bellezza del 2013? Vota la tua preferita con il sondaggio di Tgcom24.

Il fascino del Sudamerica con l'accento strascicato e quel lato B da copertina sono le carte vincenti di Belen Rodriguez. Neomoglie e neomamma, la showgirl argentina non ha perso un pizzico del suo charme. Bellezza italiana da esportazione, invece, la sarda Elisabetta Canalis. L'ex velina mora ha anche trovato da poco l'amore con il suo ortopedico Brian Perri.



Venere tascabile con curve burrose e capelli biondi, Scarlett Johansson è da molti considerata l'erede di Marilyn Monroe. Un'altra bionda esplosiva, Blake Lively, tonica ma formosa, ha un marito in comune con Scarlett, Ryan Reynolds. E' stata eletta la donna più bella dell'anno dalla rivista People, Gwyneth Paltrow. Ormai 41enne, la star di Hollywood non è solo avvenente ma dà lezioni di stile a ogni evento mondano. A sconvolgere uno dei red carpet più glamour dell'anno, quello del Festival di Cannes, è stata la modella Irina Shayk con un abito traforato sul suo corpo da dieci e lode. Sicuramente una delle più sexy...



Il 2013 è stato l'anno della ribalta per Cecilia Capriotti. Prorompente e sensualissima, un esempio da manuale della bellezza mediterranea. Fisico più asciutto e occhi chiari per Marica Pellegrinelli. La compagna di Eros Ramazzotti tortura le fantasie maschili mostrandosi sempre in intimo. La madrina della mostra internazionale del cinema di Venezia è stata la modella e neo attrice Eva Riccobono. Siciliana atipica, è quasi angelica con la pelle diafana e gli occhi cerulei. Sono arrivate al secondo posto al reality "Pechino Express", le modelle Ariadna Romero e Francesca Fioretti. More e conturbanti, meritano di far parte della contesa per aggiudicarsi la corona di più bella. Un'altra mora da urlo è la toscana Laura Torrisi, ex gieffina di successo e moglie di Leonardo Pieraccioni, posta scatti al cardiopalmo sul suo Instagram.