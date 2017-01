1 Maggio, i vip fanno il... "ponte"

10:00 - Non abbassano mai la guardia, mai un giorno senza scarpe da tennis per una corsa o una lezione guidata in palestra. Le nostre vip si allenano con costanza e serietà perché fare sport quotidianamente per loro è uno stile di vita. E anche quando è festa non mollano l'allenamento: guarda il loro “ponte” del 1 Maggio.

Da vera equilibrista Elisabetta Canalis fa il suo ponte su una tavola da surf in acqua. In bikini mette in mostra le sue curve toniche e i muscoli che ha sviluppato in tanti anni di Krav Maga. Lo stesso vale per l'ex reginetta d'Italia Eleonora Pedron. La compagna di Max Biaggi, dopo una corsetta si inarca su un muretto in leggings e top evidenziando un fisico scolpito.



Come non citare anche le performance in spiaggia di Jennifer Nicole Lee, la bomba sexy del fitness. La modella americana in micro bikini punta tutto sulla perfezione del suo fisico... e dell'esercizio.



Il tutto con un bel sorriso stampato sul volto. Guarda anche i ponti di Gisele, Alessia Ventura, Hilaria Baldwin, Victoria Silvstedt, Belen e quello di coppia di Naike Rivelli e Siria De Fazio...