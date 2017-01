whereisNinaMoric, il web cerca la modella croata "scomparsa" con il fidanzato

Nina Moric ed il suo fidanzato Mario Luigi Favoloso sono scomparsi. O almeno così sostiene la mamma del modello campano, che su Facebook ha scritto: "Se qualcuno ha notizie di Nina e di mio figlio, mi contatti, sono abbastanza preoccupata". Il popolo del web non si è fatto attendere e ha lanciato l'hasthag #whereisNinaMoric alla ricerca della modella, più o meno sparita.

"Sono molto preoccupata, è da due giorni che cerco di parlare con mio figlio ma inutilmente. Il suo telefono e quello di Nina squillano a vuoto. Non è mai capitato! Luigi mi chiama più volte al giorno da quando vive a Milano e mi comunica anche i più piccoli spostamenti. Se nel giro di qualche ora non dovessi avere notizie denuncerò la loro scomparsa alle forze dell`ordine. Vi prego aiutatemi", ha raccontato la madre di Luciano Favoloso.



L'enigmatico post di Nina - A gettare ulteriore mistero sulla vicenda, neanche a dirlo, c'ha pensato la stessa Moric che come sua ultima traccia ha lasciato un enigmatico post su Facebook: "Le personalità più forti sono quelle che sp..".