"Valeria Marini? Siamo sempre insieme", Antonio Brosio esce allo scoperto

08:38 - "La nostra love story prosegue a gonfie vele e io sono sempre con lei", Antonio Brosio esce allo scoperto e a Tgcom24 precisa: "Al Twiga a Forte dei Marmi con Valeria Marini c'ero anch'io", per dissolvere ogni dubbio sulla tenuta della loro relazione: "Non amo mettermi troppo in mostra", aggiunge l'imprenditore.

Più sexy che mai e in perfetta forma fisica Valeria, che è già tornata a Milano, era stata paparazzata a Forte dei Marmi durante il weekend, apparentemente senza Brosio al suo fianco. Con lei invece, in mare, Alex Pacifico, "un amico di entrambi", spiega l'imprenditore napoletano, suo compagno dalla scorsa primavera, che aggiunge: "In spiaggia c'ero anch'io, sdraiato su un lettino...".



Sempre insieme quindi e innamorati. "Valeria si sta riprendendo da tutte le sue brutte storie legate al precedente matrimonio... e un po' è anche merito mio!", dice Antonio, che ribadisce come entrambi vogliano restare il più possibile lontani dai riflettori e dai flash dei paparazzi.

Questo non toglie che siano sempre insieme e che torneranno in vacanza in coppia, prima in Calabria e poi in Sardegna.



Pronti per il matrimonio? "Prima devono ristabilirsi degli equilibri, Valeria è ancora un po' scossa da tutto ciò che è successo". Da cattolico convinto qual è però Brosio alla famiglia ci crede parecchio: "Valeria sarebbe una brava mamma..." dice. Grandi progetti in vista quindi, almeno così sembra di capire. Non resta che attendere.