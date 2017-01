“Sdoganati” sui social: da Alena con Nasi alla Clerici con Garrone

Il 2017 si apre all'insegna dell'amore social e delle relazione allo scoperto anche su Instagram. Così la ex di Gigi Buffon che ha trascorso le feste in montagna con i figli e il compagno Alessandro Nasi ha deciso di postare una foto insieme: sullo sfondo ci sono i monti della Valle d'Aosta ma in primo piano c'è un gruppetto tra cui spiccano, oltre alla Seredova e Nasi, anche Giorgio Chiellini e la moglie Carolina Bonistalli con la figlia Nina.



Anche Antonella Clerici in vacanza in montagna si lascia andare alle foto e ritrae il suo Vittorio Garrone sulla neve mentre lui invia un bacio in direzione della showgirl. E' la prima volta che Antonella apre ufficialmente il suo profilo social al nuovo compagno.



Scatti di coppia e baci di Capodanno, invece, per Jlo e Drake. Dopo tante voci la neocoppia si è fatta ritrarre insieme e sui social fioccano video delle performance ballerine e amatoriali dei due.