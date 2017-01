"No make up", guarda tutti i vip-selfie

Al bando la perfezione, ecco le vip coraggiose che postano selfie "no make up”. La differenza con o senza trucco c'è e si vede, ma le belle dello showbiz non hanno paura di mostrarsi con qualche difettuccio e posano al naturale. Qualcuna sfrutta la nuova tecnica di maquillage che nasconde il trucco. Per la serie "c'è ma non si vede". Sfoglia la gallery e scopri chi è davvero come mamma l'ha fatta.