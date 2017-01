10 febbraio 2015 "Morgan non dimenticare tua figlia", Jessica Mazzoli si sfoga sulle pagine di "Chi" La cantante implora l'ex compagno ad occuparsi della piccola Lara, che non vede da due anni Tweet google 0 Invia ad un amico

12:56 - Jessica Mazzoli, ex di Morgan, torna all'attacco: "Mia figlia Lara ha due anni e un mese e suo padre… semplicemente non c’è". Si sfoga così, sulle pagine di "Chi", la cantante, ex concorrente di X Factor, che con il giudice del talent ha avuto una bimba. "La sentenza prevede che lui veda Lara ogni 15 giorni in mia presenza o di un familiare delegato. Non sarei io a dover andare da lui, ma lui da noi. In 2 anni non è mai successo".







Uno sfogo amaro che Jessica affida ad una lunga intervista pubblicata dal settimanale di Alfonso Signorini. "E pensare che il giorno dell’udienza lui era a mezz’ora da casa nostra, a Olbia. Il giudice gli aveva detto: “Senta signor Castoldi (Morgan è il nome d’arte di Marco Castoldi), vada ora a trovare sua figlia”. E lui: “Sì, sì”. Invece poi, non si è visto".



Lara ha appena compiuto due anni e di papà Morgan quindi nemmeno l'ombra, racconta la Mazzoli. "Anche telefonicamente è un problema mettersi in contatto con lui", rivela Jessica a “Chi”. "A me è capitato di chiamarlo, per aggiornarlo su Lara, provandoci che so, quattro o cinque volte alla settimana. Io ci terrei a tenerlo informato, per lo meno".



Eppure il cantante, ex leader dei Bluvertigo, ha dedicato la sua recente autobiografia proprio alla figlia Lara. "Però non ha mai mandato nemmeno un sms alla bambina per il compleanno o per Natale", continua Jessica Mazzoli: "Io penso a mia figlia. Se lui avesse un rapporto con lei, io non aprirei bocca sulla questione. A parte che uno le sue responsabilità se le deve assumere a prescindere, questa figlia da noi due è stata voluta e cercata insieme. Io l’ho invitato ai compleanni di Lara, a Natale gli mando foto e video della bambina, la mia porta è sempre aperta, lo è sempre stata. Mi spiace per Morgan, mi dispiace per tutto quello che si sta perdendo".



Stessa solfa anche per quanto riguarda il supporto economico: "Diciamo che, sporadicamente si assume le sue responsabilità. Quando parlo di soldi con lui si arrabbia di brutto. Se dico: “Ho questa spesa da sostenere”. Lui mi risponde :”Qui tutti mi chiedono soldi”. Ma Lara non è “tutti".



Non basta tutto questo amaro risentimento tutatvia per far pentire Jessica del suo recente passato: "Se tornassi indietro rifarei tutto, un milione di volte, conclude la Mazzoli, "Perché io da quella storia con Morgan ho avuto la cosa più bella della vita, ho avuto Lara. E me la posso godere ogni giorno".