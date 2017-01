"La mia vita in 300 scatti": Gisele Bundchen presenta la sua autobiografia

"E' stato un modo per celebrare questa giornata, che è una tappa importante delle mia vita", ha dichiarato agli ammiratori presenti in libreria la top brasiliana, che, a 35 anni, spegne 20 candeline nel mondo della moda.



Il volume è stato messo in vendita solo per la giornata della presentazione a un prezzo promozionale di 399,90 reais (poco meno di 100 euro), ma dal 9 novembre sarà in vendita a 499,90 reais.



Pubblicato in Brasile da Taschen e curato da Giovanni Bianco, con la supervisione della modella, il volume ha in copertina il celebre nudo integrale scattato da Irving Penn e contiene foto di Steven Meise, Mario Testino, Peter Lindbergh, David LaChapelle, Juergen Teller e Corinne Day. "La nostra intenzione era fare un libro con le immagini più artistiche", ha concluso Gisele.