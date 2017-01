escile, Lucia Javorčekova è nuda

Slovacca, poco nota, ma alla ricerca di popolarità e molto disinibita e... discinta. Lucia Javorcekova, 25 anni, modella di intimo ha mandato in tilt la Rete, mostrandosi completamente nuda al grido dell'hashtag più celebre degli ultimi mesi, rilanciato dalla pagina Facebook "Commenti memorabili" , ovvero #escile, che sta per "esci le minne", o meglio "facci vedere le tette", invito, non raccolto, prima di lei, dalla sua collega Emily Ratajkowski.

Lucia invece non si è fatta pregare. E le visualizzazioni della sua pagina social sono state da record.



Inutile dire che il suo profilo Facebook è stato immediatamente rimosso, come da regolamento. Nessun problema. Prima Lucia ha rimandato tutti alla sua pagina Twitter, dove sono piovuti migliaia di commenti ed esortazioni a mostrare di più e ancora di più. Poi ha aperto un nuovo profilo Facebook, che in una manciata di ore ha sfondato i 23 mila like. Se la bella e prorompente Lucia voleva popolarità, si può dire che abbia raggiunto il suo obiettivo... a suon di click e di curve scoperte.