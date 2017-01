"Angelina Jolie? Mocciosa e viziata"

18:53 - Che Angelina Jolie fosse decisa e determinata, si sapeva. Ma che queste qualità non fossero ben viste emerge da alcune dure parole: "Mocciosa, viziata, minimamente talentuosa". E' scritto in una email fatta trapelare dopo il cyberattacco contro i computer di Sony Pictures. Lo scambio è fra due figure influenti di Hollywood, il co-presidente del colosso, Amy Pascal, e il produttore Scott Rudin che parlano di progetti che coinvolgerebbero la star.

E' quest'ultimo, secondo quanto si legge sul Guardian, a lanciare l'affondo contro l'attrice e attivista per i diritti umani.



La discussione risale allo scorso febbraio e riguardava il nuovo film su Steve Jobs, prodotto da Rudin e che avrebbe dovuto essere diretto da David Fincher, che la Jolie però voleva alla regia di "Cleopatra". Il produttore intimò a Pascal di "mettere a tacere Angie" per non fare pressioni su Fincher. "Se non lo farai tu ci penserò io stesso", arrivò a dire.



Per ora tutti tacciono, nessuna replica né smentita e dalla Jolie non trapela nessun commento.