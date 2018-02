"Amore che torni", guarda il S. Valentino di Pellegrini e Magnini

“amore che torni

se davvero ritorni

scegli come chiamarmi ma non come cambiarmi

perché io sono tutto quel che ora ti do

e nient'altro, nient'altro per te più non ho

perché io sono tutto quel che ora ti do” - recita la canzone scelta dalla nuotatrice per il giorno degli innamorati. Il messaggio pare chiaro e, se è diretto a Filippo, lo è ancora di più. San Valentino lo hanno trascorso separati, ma - come hanno scritto i vip in tante dediche d'amore – anche per la ex (o neo) coppia si potrebbe dire “lontani ma vicini”.



Qualche giorno fa era stato un bacio della buona notte ad avvicinarli ancora. La nuotatrice che nell'instagram stories schiocca un bacio e lui che dal suo profilo scrive: “Dovremmo addormentarci con un bacio e risvegliarci alla stessa maniera, non sei d’accordo? Sogni d’oro…”. Quanti sincronismi social!