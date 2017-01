"Allergici" alle nozze: guarda gli eterni fidanzati

11:48 - Stanno insieme da tanti anni, si amano, hanno già dei figli, eppure non si sposano. Non vogliono, non ci pensano, rimandano. Le vecchie zie non capirebbero le motivazioni, eppure di “eterni fidanzati” ce ne sono parecchi. Anche nello showbiz. Qualche esempio? Ambra Angiolini e Francesco Renga, Antonella Clerici ed Eddy Martens, Eva Riccobono e Matteo Ceccarini, Riccardo Scamarcio e Valeria Golino.

Per qualcuno è solo questione di tempo, come probabilmente sarà per Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. Per altri sono le crisi e i tira e molla a far slittare i pensieri di nozze, come per Antonella Clerici ed Eddy Martens. Per qualche altro è una scelta di vita, come pare che sia per Ambra Angiolini e Francesco Renga, bellissima coppia dello spettacolo che sta insieme da oltre dieci anni.



Per anni il gossip li ha inseguiti riproponendo la fatidica domanda: “Quando vi sposate?”. Kim Rossi Stuart, che da Ilaria Spada ha avuto un figlio nel 2011, diceva “Ci sposeremo presto”, ma ancora non si sente il profumo dei fiori d'arancio. Anche Matteo Ceccarini aveva detto che presto avrebbe sposato la sua fidanzata Eva Riccobono. Stanno insieme dal 2004 e nel 2013 è nato il loro primo figlio. Le nozze possono attendere.



Sull'orlo del matrimonio da anni anche Riccardo Scamarcio e Valeria Golino. Sono fidanzati da nove anni e tredici sono gli anni di differenza: una coppia perfetta che resiste al gossip e alla voglia di dire sì.



Avevano annunciato il sì nel 2013 poi non se ne è fatto più nulla. Al Bano e Loredana Lecciso hanno due figli e si conoscono dal 2000. Anche Jennifer Aniston porta da un paio d'anni l'anello di fidanzamento al dito, eppure non è ancora andata all'altare con Justin Theroux. “Non abbiamo fretta” avrebbe confidato l'attrice.