La salute a tavola, gli italiani scoprono il benessere nel piatto

Meno carne e più frutta e verdura: in Italia cresce l’attenzione nei confronti dell'alimentazione sana ed equilibrata, tanto che il nostro Paese è stato identificato come il più sano al mondo dalla classifica Bloomberg Global Health Index. Merito anche dei cosiddetti “superfood”, che secondo i dati delle ultime ricerche un italiano su quattro ha acquistato almeno saltuariamente durante il corso dell’ultimo anno: si tratta di prodotti alimentari ai quali gli esperti associano particolari proprietà salutistiche, come ad esempio barbabietole, zenzero, curcuma, mirtilli, bacche di goji, quinoa e bulgur. Del resto i rapporti sulle scelte alimentari degli italiani parlano chiaro: nel corso dell’ultimo anno la richiesta di cibi integrali è aumentata di oltre il 10%, quella di alimenti biologici del 20%, quella di bevande vegetali di oltre il 7%.

A spingere il settore sono non solo le nuove tendenze salutistiche, ma anche le scelte sempre più vegetariane e vegane degli italiani che, dopo le campagne informative degli ultimi anni, hanno diminuito il consumo di carne a favore di cereali, frutta e verdura. Per rispondere alla crescente domanda di prodotti sani e naturali, anche i grandi gruppi alimentari hanno variato la propria offerta, puntando sempre più su alimenti che incontrino il favore dle pubblico non solo in quanto a gusto ma anche e soprattutto per quanto riguarda il contenuto di principi nutritivi. Così, se l’Oms e il ministero della Salute consigliano di assumere ogni giorno almeno 5 porzioni di frutta e verdura, sul mercato sono arrivate bevande che aiutano a raggiungere questo obiettivo. Uno dei maggiori produttori di frutta e verdura del nostro Paese, Valfrutta, ha ad esempio lanciato un succo di frutta e verdura, “100% Frullato Veggie”, che nelle sue 3 varianti (pera finocchio e zenzero, mango mela zucca e carota, frutti di bosco barbabietola e carota nera) propone succhi calibrati proprio offrire una bevanda che assicuri un corretto apporto nutrizionale senza conservanti, aromi, coloranti e zuccheri aggiunti, incontrando al tempo stesso sia l’approvazione dell’Associazione Vegan Ok sia le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.