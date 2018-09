Momenti indelebili: in sensazioni ed emozioni il segreto dei ricordi di viaggio

Il risultato è stato che le persone ricordano molto meglio le esperienze di viaggio piuttosto che i fatti quotidiani: mentre è difficile dire che cosa si è mangiato qualche giorno fa, i dettagli delle vacanze (anche quelle di diversi anni prima) affiorano subito nitidamente alla memoria. Il motivo, spiega Jäncke, è che “i ricordi di viaggio hanno un posto straordinario nella nostra memoria”: mentre infatti “nella vita di tutti i giorni ignoriamo una buona parte delle informazioni trasmesse dall’ambiente intorno a noi”, durante le vacanze “la nostra mente è libera dal peso delle preoccupazioni quotidiane e assorbe letteralmente, con dovizia di dettagli, tutto ciò che è estraneo e nuovo. Per di più, durante le vacanze siamo spesso di ottimo umore. E le emozioni positive fanno sì che i momenti vissuti si imprimano ancora più in profondità nella memoria”. E quei momenti, ha dimostrato l’esperimento, riemergono con forza ancora maggiore se vengono richiamati attraverso i cosiddetti “interruttori sensoriali”, come ad esempio l’aroma del curry (così come riemergevano grazie ad anice, gelsomino e mandorlo per Banana Yoshimoto), il ritmo della samba, immagini di sculture tradizionali. I ricordi di un viaggio, spiega infatti il professor Jäncke, vengono “immagazzinati” nella memoria come una sorta di “mosaico” multisensoriale, che coinvolge tutti i sensi e non solo la vista. Così sono sufficienti alcuni stimoli sensoriali per “scatenare in noi veri e propri lampi di memoria (chiamati flashbulb memories) che ci riportano prontamente in vacanza”.

Un’osservazione confermata anche da un sondaggio che SWISS ha affidato a GfK: quasi il 70% degli italiani ricorda i propri viaggi attraverso le immagini, oltre il 46% ricorda maggiormente le persone incontrate e circa il 40% non dimentica il cibo. Condividere le proprie esperienze di viaggio con altre persone, poi, fa rivivere ancor più intensamente i ricordi, con una profondità di dettagli che sembrerebbe impossibile: “Quando parliamo dei nostri viaggi – spiega infatti Jäncke – ne riattiviamo e ravviviamo i ricordi, che così acquistano una posizione privilegiata nella nostra memoria”. Insomma, come sosteneva lo scrittore Ryszard Kapuściński, il viaggio “non finisce mai, dato che il nastro dei ricordi continua a scorrerci dentro anche dopo che ci siamo fermati. È il virus del viaggio, malattia sostanzialmente incurabile”.

Così SWISS, che trasporta le persone in tutto il mondo facendo vivere ai propri viaggiatori esperienze di viaggio uniche, grazie ai consigli del professor Jäncke ha stilato un elenco di 8 consigli per rendere i viaggi momenti indelebili della vita, fissandoli per sempre nella memoria impedendo che sbiadiscano. Anzitutto, durante il viaggio, è bene prendersi ogni giorno qualche minuto per assaporare appieno il momento, assorbendo dettagli e particolari come il rumore delle onde o il colore della sabbia. Quindi, quando si visita un luogo, bisognerebbe cercare di immaginare storie che si svolgono in quel posto.

E ancora, tenendo un diario di viaggio è più facile fissare ogni momento; lo stesso spedendosi una cartolina per ravvivare il ricordo una volta rientrati dalle vacanze. Per aiutarsi a non dimenticare è utile anche leggere un libro ambientato nella meta della vacanza, così come appendere in casa un “quadro dei viaggi”, una mappa con indicate le mete già visitate nel mondo. Ma anche realizzare una “scatola di viaggio”, inserendovi dépliant, foto, biglietti e altro materiale relativo al viaggio aiuta a non dimenticarlo. E, infine, per fissare definitivamente i ricordi di viaggio, come ha dimostrato “The Memory Experiment” è utilissimo parlarne con altre persone.