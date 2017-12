Menù delle feste, i dolci uniscono le tradizioni di tutta Italia

Anche quest’anno, secondo le stime, durante le festività natalizie gli italiani spenderanno in prodotti alimentari quasi 15 miliardi di euro. Perché anche se piatti e tradizioni sono profondamente diversi, da nord a sud le feste passano anzitutto dalla tavola, che sia quella del cenone della vigilia, come si usa al meridione, oppure quella del pranzo del 25, come è tradizione a settentrione. Molto differenti tra una regione e l’altra, del resto, sono anche i piatti della tradizione natalizia: per la cena della vigilia, infatti, solitamente si mangia “di magro”, generalmente con il pesce, mentre la carne compare in tavola il giorno di Natale. E per le specialità si spazia dalla carbonade valdostana (carne di manzo cotta nel vino rosso) agli agnolotti e al bollito piemontesi, dalla polenta con il baccalà del Veneto alla zuppa di rape e cotechino del Friuli, dai canederli altoatesini alla pasta della tradizione emiliana che contempla lasagne, tortelli, tortellini e tagliatelle. Passando per l’abbacchio laziale, i salumi calabresi, i malloreddus sardi e gli spaghetti con le vongole campani.

Veri principi delle tavole imbandite per le feste, però, sono sempre i dolci, il miele, la frutta secca. Molto spesso uniti come nel panforte di Siena o nella bisciola valtellinese. Oppure con l’aggiunta di frutta candita come nel certosino bolognese, nel buccellato siciliano e negli struffoli campani, di frutta cotta come nel caso dello strudel altoatesino, di mosto d’uva come nel bostrengo marchigiano. A unire tutte le tradizioni sono però soprattutto due dolci, il panettone e il pandoro, che pure nelle diverse preparazioni sono immancabili sulle tavole degli italiani. Così come il torrone, specialità cremonese che negli anni si è diffusa fino a diventare un dolce immancabile durante le feste. E i golosi torroncini, classici o ricoperti di cioccolato, (come ad esempio i Morbidelli e gli Zanzibar) che sono entrati nelle case di tutti gli italiani a partire dagli anni Novanta diventando un’immancabile tradizione grazie all’indimenticabile spot televisivo Sperlari con i tre re magi che, in viaggio nel deserto alla volta di Betlemme, portavano in dono torroncini, lasciando intendere che non c’è Natale senza Sperlari.