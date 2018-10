Lavoro, la specializzazione si costruisce sui banchi delle Manpower Academy

Alla base della Academy c'è la volontà di rispondere alla crescente difficoltà di alcune aziende nel trovare personale con competenze specifiche, difficoltà ben descritta dall’ultimo report sul Talent Shortage e, allo stesso tempo, per creare una cultura diffusa di learnability, utile per aggiornare e mantenere le proprie competenze e svilupparne di nuove.



I settori a cui si rivolge Manpower Academy sono quelli dei distretti industriali presenti in molte regioni: dalla pelletteria/calzature ai gioielli fino allo smart manufacturing, l’industria metalmeccanica di precisione italiana che va da rubinetteria e valvolistica fino alla lavorazione del ferro e dei metalli.



Le Academy realizzate nella prima parte dell’anno sono 30, destinate a 312 ragazzi in cerca di lavoro, per un totale di oltre 6470 ore di formazione. Entro la fine dell’anno saranno oltre 50 portando al oltre 500 i profili specializzati destinati alle aziende. I corsi sono rivolti a disoccupati, in possesso di competenze base hard e soft individuate con le aziende e valutate in fase di selezione, sono gratuiti e realizzati grazie al sostegno di Forma.Temp. La durata di ogni percorso formativo è di circa 120-250 ore tra lezioni frontali ed esercitazioni pratiche.



Tanti i brand di primo piano coinvolti: i laboratori orafi di Damiani a Valenza (Alessandria), la realtà nazionale dell’information technology Filippetti e l’azienda marchigiana Toolk, per il settore calzaturiero sono solo alcune delle partnership attivate attraverso Manpower Academy sui distretti italiani e dedicate alla valorizzazione del made in Italy.



Le collaborazioni con le aziende -13 sono i partner tecnici ma oltre 200 le aziende che su tutto il territorio beneficiano dei candidati formati - permettono di creare specializzazioni verticali sui profili in shortage nei vari distretti produttivi e forniscono le competenze e gli spazi più adeguati per la formazione dei candidati.