"LINC Lavori in corso" compie 10 anni e diventa Book-magazine

"LINC sta accompagnando la nostra realtà e quella del mondo del lavoro in quella che noi abbiamo presentato a Davos come la Skill Revolution - commenta Stefano Scabbio Presidente Area Mediterranea e Nord-Est Europa di ManpowerGroup e Presidente di LINC. - Siamo convinti che solo partendo da una visione sistemica dei modelli organizzativi si possa davvero portare l'Italia a cogliere le opportunità fornite dalla sfida globale".



La trasformazione digitale e il suo impatto sul lavoro è il tema principale di questo numero speciale. A raccontarla, attraverso interviste esclusive, approfondimenti e contenuti di grande valore, i protagonisti di ManpowerGroup e firme importanti come la Parlamentare Europea Alessia Mosca, la scrittrice Camilla Baresani e il fondatore di Talent Garden Davide Dattoli.



E' possibile passare in rassegna le copertine di LINC, ma anche leggere punti di vista alternativi su temi caldi, come quello dell'automazione: l'intelligenza artificiale cancellerà i diritti dei lavoratori? Una possibile risposta la propone il giuslavorista Pietro Ichino. Sul tema dell'innovazione interviene anche Gerard de Graaf, Direttore per il Mercato unico digitale all’interno della “Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie”, il servizio della Commissione responsabile delle politiche dell’UE in materia di Mercato unico digitale, sicurezza di Internet e scienza e innovazione digitale.



Il nuovo Amministratore Delegato di ManpowerGroup Italia Riccardo Barberis propone un nuovo ruolo per le agenzie del lavoro, mentre Maurizio Mensi, Professore LUISS Guido Carli, ripercorre le fasi del Datagate di Facebook e ne trae otto lezioni di carattere generale, per chi usa le Rete e magari lo fa anche per trovare impiego. La giornalista Diana Cavalcoli si interroga sulle nuove frontiere della formazione e dell'aggiornamento professionale. Emiliano Battisti analizza opportunità e rischi per l'informazione in un ambiente 4.0. E sull'approccio slow alla tecnologia dispensa analisi e consigli Maurizio Di Lucchio.



“LINC è un laboratorio diffuso di conoscenza sempre aperto e rivolto a tutti che con un linguaggio pop si pone l’obiettivo di raccontare i lavori in corso cercando di anticipare le tendenze – spiega Serena Scarpello, Editorial Director della rivista. “Per farlo coinvolge molti mondi in un esperimento di co-writing senza geografia e senza tempo rispecchiando perfettamente l’attuale modello del mondo del lavoro”.



La copertina è un’opera dell’illustratore Emiliano Ponzi, vincitore di molti premi internazionali tra cui due HOW International Design Awards, e l’advertising è interamente dedicato al mondo del non profit. In occasione del lancio ufficiale, tenutosi nella cornice delle officine Abarth a Torino in occasione della tappa torinese del tour “Skills Revolution” iniziato al World Economic Forum di inizio anno, davanti a una platea selezionata di CEO di prestigiose aziende nazionali e internazionali, LINC ricorda 10 anni di cambiamenti con un docufilm dedicato. Il progetto è da quest'anno gestito dalla Content Factory di Havas PR Milan che ne ha curato la strategia multi-canale, il coordinamento redazionale, la linea creativa e lo sviluppo dei contenuti.