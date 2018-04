Cambia il mondo, cambia la consulenza

“La capacità di orientare e pianificare il presente ed il futuro economico e finanziario personale/familiare è infatti fondamentale, così come lo è, in tale contesto, avere a che fare con strumenti e interlocutori adeguati” ha commentato Andrea Pennacchia, Direttore Generale di IWBank Private Investments, che continua: “ciò chiama in causa direttamente la figura del consulente finanziario e l’importanza che il suo ruolo ricopre, sia come supporto in termini di scelte di investimento che come profondo conoscitore della psicologia del cliente, in grado quindi di rappresentare un punto di riferimento nel corso del tempo”. Proprio la consulenza è al centro del modello di servizio multicanale di IWBank e attorno a questa centralità si sviluppano tutta una serie di elementi che concorrono a trasformare il ruolo del consulente in una guida professionale a 360°, per le scelte finanziarie di oggi e soprattutto di domani. Supporti fondamentali al rapporto fiduciario tra cliente e consulente sono: l’offerta di evolute modalità di interazione digitali – come la firma digitale a distanza - che consentono di liberare tempo prezioso da dedicare alla conoscenza e alla comprensione dei bisogni del cliente, la possibilità di sfruttare le sinergie con la capogruppo UBI Banca su servizi specifici tra cui i servizi di gestione del passaggio generazionale, di corporate advisory e di capital markets e, infine, l’opportunità di operare all’interno di un modello ad architettura aperta che consente di scegliere tra 50 case di gestione e più di 4.000 fondi.

