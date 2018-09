Il Trapianto di Capelli FUE (Follicular Unit Extraction) è la soluzione più avanzata per la calvizie

Questo metodo minimamente invasivo consiste nel prelevare dalla zona occipitale (area donatrice) i singoli bulbi che vengono reimpiantati a loro volta nella zona interessata (area ricevente) del soggetto. A differenza degli altri, i capelli prelevati dalla nuca per essere reimpiantati non risentono dell’azione degli ormoni androgeni che ne determinano la caduta.

Proprio per questo motivo i risultati ottenuti con l’autotrapianto sono permanenti, con i capelli che crescono più forti di prima nelle zone in cui erano assenti. Già dopo 4-5 mesi dall’intervento sarà possibile apprezzare i primi risultati e a partire dai 12 mesi l’effetto estetico si mostrerà pieno e perfettamente naturale.

La tecnica FUE prevede l’utilizzo di strumentazioni all’avanguardia: nessun segno visibile e risultati permanenti.

La procedura consente al chirurgo di raccogliere le grafts o unità follicolari dall’area occipitale, ovvero la nuca, tramite un micromotore monobulbare chiamato Punch. Un dispositivo medicale dalla punta minuscola, con diametro inferiore a 1 mm (fino a 0,7 millimetri) che permette di prelevare unità follicolari perfettamente integre attraverso un vero e proprio carotaggio del cuoio capelluto.

Con il trapianto di capelli FUE la ripresa delle normali attività quotidiane avviene in tempi decisamente rapidi.

La minima invasività della procedura e la modernità delle strumentazioni utilizzate permettono al paziente di riprendere tutte le normali attività quotidiane nel giro di pochi giorni, senza che nessuno si accorga dell’intervento eseguito: dalla vita sociale al lavoro, dal tempo libero allo sport (con qualche precauzione in più nel caso di attività che richiedono sforzi fisici importanti).

Gli unici segni temporaneamente visibili sono quelli che si formano all’altezza dell’area di reimpianto, prossimi a scomparire nei 10 giorni successivi, seguendo alcune piccole accortezze dettate dal proprio chirurgo.



Il Dr. Mazzeo aggiunge: “Importante affidarsi ad esperti e strutture che controllino il corretto attecchimento dei bulbi e garantiscano un monitoraggio costante della ricrescita dei capelli”.



L’autotrapianto di capelli FUE garantisce un risultato pienamente soddisfacente, a patto che venga realizzata da professionisti esperti che operano nel pieno rispetto dei tempi biologici del capello e del cuoio capelluto, con l’ausilio delle migliori strumentazioni microchirugiche esistenti. Strumenti che permettono di intervenire con precisione, senza lasciare tracce visibili a occhio nudo

In questa fase, dopo aver anestetizzato il cuoio capelluto, il chirurgo seleziona le unità da prelevare secondo un preciso schema a scacchiera, evitando di espiantare due grafts vicine tra loro per preservare così la densità follicolare della zona donatrice (nella nuca). Mentre i capelli nella zona di impianto possono anche rimanere lunghi, a livello della zona donatrice viene rasata solo una piccola area per rendere più agevole il prelievo.

Le grafts vengono reimpiantate grazie all’utilizzo dell’Implanter, che monta un ago sottilissimo sulla punta. Il dispositivo controllato dal chirurgo permette di posizionare le unità follicolari nelle aree prive di capelli, penetrando per 1-2 mm il cuoio capelluto. I follicoli trovano così alloggio nella zona da rinfoltire, seguendo il preciso disegno disposto in fase pre-operatoria in alveoli creati microchirurgicamente e seguendo l’orientamento dei capelli adiacenti per garantire un risultato dal gusto estetico perfettamente naturale.

I chirurghi di Istituto Helvetico Sanders realizzano accuratamente ciascun progetto di intervento in funzione degli obiettivi di infoltimento e delle caratteristiche personali, realizzando un programma personalizzato per il recupero della propria capigliatura e accogliendo ciascuna esigenza del paziente.

L’iter è concepito inoltre per assicurare il massimo risultato estetico possibile: sono previsti dei controlli a 24, 48 ore e dopo 6/12 mesi dall’intervento per verificare l’effettivo attecchimento delle grafts e la corretta ricrescita dei capelli coinvolti, uniti a dei monitoraggi periodici con un esperto nella sede della propria città, in costante contatto con il chirurgo che ha sostenuto l’intervento.

Con Istituto Helvetico Sanders, probabilmente il miglior network in Europa per questo tipo di tecnica, ci si può consegnare con la massima fiducia ad equipe mediche di eccellenza, che si avvalgono di strumentazioni all’avanguardia e strutture chirurgiche di ultima generazione.