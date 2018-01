I giovani rivoluzionano il lavoro della terra, in agricoltura ora si usano i droni

C'era una volta il contadino che si svegliava all'alba e restava chino sulla terra fino al calar del sole, staccato da tutto ciò che era tecnologico. Gli under 35 che hanno deciso di investire in campagna, infatti, hanno messo in piedi aziende moderne e costantemente sperimentano innovazioni, tra applicazioni digitali e persino droni. Secondo Coldiretti, nella coltivazione sono impegnate in totale circa 50mila realtà guidate da under 35 e più della metà si trova al Sud. Questo nuovo modo di fare agricoltura è anche più remunerativo rispetto al passato. Le imprese rurali dei giovani hanno un fatturato più elevato del 75% della media e il 50% di occupati per azienda in più.