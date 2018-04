Contenuto sponsorizzato CheBanca!, una realtà sempre più multicanale Gli Italiani e i servizi bancari digitali: crescita inarrestabile del mobile banking e delle App, ma senza rinunciare alla filiale

Nonostante l'Italia sia fra i Paesi in Europa dove si fa meno ricorso all'home banking - come emerso da una recente indagine di Eurostat -, la corsa del mondo bancario verso i servizi digitali è in atto e inizia a piacere anche nel nostro Paese. Sono infatti 18,7 mln gli italiani che accedono regolarmente ai propri conti correnti attraverso l’on-line (Web o App), 2,3 milioni in più rispetto a due anni fa. Nonostante il web sia ancora la soluzione più utilizzata (dal 71,2%), a crescere maggiormente è il mobile banking che in due anni ha registrato un incremento del 71%, raggiungendo i 6,5 mln di utenti. Lo rivela il CheBanca! Digital Banking Index, l’osservatorio condotto dalla Banca dedicata al risparmio e agli investimenti del Gruppo Mediobanca che periodicamente misura come il digitale sta cambiando il rapporto tra banca e clienti.

Ma anche per chi pensa che la filiale non abbia più un ruolo determinante deve ricredersi. Il 75,5% dei correntisti on-line è stato almeno una volta in una filiale negli ultimi tre mesi non solo per le operazioni più complesse (investimenti, gestione del risparmio, trading) ma anche per l’aggiornamento della documentazione o per eseguire pagamenti. E l’abitudine di visita non cambia all’aumentare dei conti correnti on-line utilizzati: anche i correntisti più dotati e più attivi a distanza, sono clienti bancari che mantengono comunque una relazione con la filiale fisica della propria banca e/o con il proprio consulente, il che dimostra che i due canali – on-line e fisico – non sono alternativi. E in un settore nel quale la relazione continua ad avere un ruolo fondamentale, non è un caso che proprio una realtà innovativa nel DNA come CheBanca! - la banca per il risparmio e gli investimenti del Gruppo Mediobanca, abbia scelto di rafforzare il proprio presidio sul territorio attraverso le Filiali e la rete dei Consulenti Finanziari, mettendo loro a disposizione tutti gli strumenti digitali più avanzati.