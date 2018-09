Contenuto sponsorizzato Calvizie, un rimedio naturale dalla Melannurca IGP Campana Dagli studi e dalle ricerche del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Napoli Federico II nasce AnnurtriComplex, un principio attivo naturale utile per affrontare tutte le problematiche inerenti la caduta dei capelli. I risultati dei test hanno dimostrato significativi miglioramenti sul rinfoltimento dei capelli in soli due mesi di assunzione sistemica

Un adulto su due in Italia soffre, in maniera più o meno grave, di caduta di capelli. Non solo un problema maschile, ma, seppur per cause diverse, anche femminile. Predisposizione genetica, stagionalità, stress e alimentazione possono essere alla base del problema. Dalla natura, e attraverso studi e test clinici “made in Italy”, arriva però un rimedio capace di contrastare la perdita dei capelli e favorirne la ricrescita e il rinfoltimento.

La soluzione arriva dalla natura - Già dai primi anni 2000 si sono susseguiti diversi studi sul potenziale di una molecola, la Procianidina B2, contenuta nelle mele, come agente per la ricrescita dei capelli: i ricercatori del Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dopo anni di test, hanno scoperto e realizzato AnnurtriComplex, sostanza funzionale capace di mantenere il bulbo pilifero in attività, contrastando la caduta dei capelli e aiutando la ricrescita.



La melannurca Campana Igp - Ma non sono solo gli studi ad essere "made in Italy". Le ricerche hanno dimostrato infatti che la a Procianidina B2 si trova in alte concentrazioni soprattutto in una particolare varietà di mele, la Melannurca Campana Igp. E’ proprio attraverso un particolare sistema di estrazione e produzione di questa varietà di mela, che viene ricavato l’estratto AnnurtriComplex il quale, combinato a specifici ingredienti opportunamente selezionati, dà vita ad un rivoluzionario integratore distribuito in tutta Italia in farmacia, parafarmacia ed erboristeria.

“Questo estratto deriva direttamente dalle modalità di raccolta e maturazione - spiega il Professor Ettore Novellino, Direttore del Dipartimento di Farmacia dell’Università Federico II - che per la Melannurca prevedono la deposizione a terra su uno strato di paglia per un mese. Sono proprio le elevate concentrazioni di Procianidine che evitano la marcitura della mela, agendo come anticorpi vegetali. I capelli, protetti dalle Procianidine della mela, subiscono meno danni dagli agenti ossidanti dell’ambiente”.

I test - A 250 volontari sani con alopecia moderata, 116 uomini e 134 donne, di età compresa tra i 30 e gli 83 anni, è stato chiesto di assumere per due mesi, 2 capsule al giorno di una formula basata su AnnutriComplex, con osservazioni mirate sul capello a 30 e a 60 giorni.

Alla fine di questo periodo, è stata eseguita una conta dei capelli per area di cute e un prelievo di 30 capelli. I campioni prelevati sono stati analizzati per monitorarne la variazione in peso e il contenuto in cheratina.



I risultati dei test - Il principio attivo dell’AnnurtriComplex, secondo i test clinici effettuati, i cui risultati sono stati pubblicati nel 2017 sulla rivista scientifica Journal of Medicinal Food , si è dimostrato efficace nel favorire il rinfoltimento e nel ridurre efficacemente il diradamento dei capelli: in soli due mesi è infatti in grado di raddoppiare il numero di capelli per cm2 e di incrementare di circa un terzo sia il peso dei capelli sia il loro contenuto di cheratina.