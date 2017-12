Nell’era digitale presbiopia sempre più precoce

Smartphone, tablet, e-book, computer, videogame, console: nell’era digitale siamo ormai con gli occhi costantemente incollati a un dispositivo elettronico, tanto che nel nostro Paese sono attivi 83 milioni di telefonini. E vuoi per leggere le mail, vuoi per controllare su Facebook ciò che succede agli amici, oppure per guardare un video virale o per non perdere gli aggiornamenti di vip e influencer, secondo le ultime ricerche più di 7 italiani su 10 (il 72%) hanno lo smartphone sempre in mano. Un’abitudine che rischia di provocare seri danni agli occhi: per danneggiare la vista, infatti, può bastare guardare costantemente lo schermo dello smartphone per 5-6 ore al giorno. E se si pensa che, secondo il report annuale di Klaunier Perkins Caufield & Byers,gli utenti controllano il telefonino circa 150 volte al giorno, trascorrendo davanti al suo schermo in media 4 ore al giorno, si capisce quanto il pericolo sia reale.

A far suonare il campanello d’allarme devono essere alcuni sintomi: ad esempio la difficoltà di lettura di un messaggio sul telefonino, oppure il fatto di vedere in modo sfocato un post su Facebook, magari con un persistente mal di testa e l’arrossamento degli occhi in seguito a questi episodi. E dopo le prime avvisaglie può diventare sempre più frequente avere problemi di vista “da vicino”, con faticosi sforzi per attività “normali” come leggere, scrivere, usare lo smartphone o il computer. Il problema, in questi casi, è la presbiopia, una condizione fisiologica che, essendo legata all’invecchiamento dell’occhio, insorge intorno ai 40-45 anni e si stabilizza verso i 65.

Sebbene secondo le ultime stime i presbiti, in Italia, siano più di 26 milioni (con una maggiore incidenza nelle donne a causa dei cambiamenti legati alla menopausa e alla statura inferiore), negli ultimi anni, proprio a causa degli stili di vita moderni, un numero sempre maggiore di persone sviluppa precocemente la presbiopia. “Ore e ore passate al computer e la continua interazione con smartphone e con sistemi digitali in genere – spiega la dottoressa Rossella Fonte, Professore a contratto di Contattologia, Corso di Laurea in Ottica e Optometria, Università degli Studi di Milano Bicocca – impegnano pesantemente la vista, imponendo all’apparato visivo un superlavoro che, alla lunga, risulta molto faticoso per gli occhi”. E se si manifestano questi problemi, secondo l’esperta “è opportuno effettuare un controllo della vista da un professionista della visione, che potrà offrire la soluzione visiva più idonea alle proprie esigenze”.

Sebbene la presbiopia non si possa infatti prevenire, è però possibile correggerla in maniera innovativa, moderna e affidabile con le lenti bifocali, molto più comode rispetto ai tradizionali occhiali. Perché, sottolinea ancora la dottoressa Fonte, “per rallentare il processo di invecchiamento del sistema oculare (e quindi il progredire della presbiopia, ndr) è senz’altro utile indossare una protezione dalla radiazione ultravioletta, come per esempio occhiali da sole e lenti a contatto con filtri UV”. E rispetto ai tradizionali occhiali multifocali, secondo la contattologa, le lenti multifocali “rispondono alle esigenze di tutte quelle persone che proprio nel pieno di una vita intensa e attiva cominciano ad aver bisogno di un ausilio per vedere da vicino” perché offrono “molta più libertà e praticità. A differenza degli occhiali, le lenti non si appannano, non scivolano, offrono un campo visivo completo e una visione ottimale a tutte le distanze. Sono la soluzione ideale per chi pratica sport e anche per chi non ha mai portato le lenti a contatto”.