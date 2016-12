Zanetti and Friends a San Siro for Expo

10:00 - Una partita di beneficenza lunedì prossimo a San Siro, un vero toccasana di questi tempi per il calcio italiano avvilito dalla violenza ultrà. Il 4 maggio lo stadio milanese ospita il match allʼinsegna della solidarietà “Zanetti and Friends Match for Expo Milano 2015”, di cui Alfa Romeo è partner. L’intero ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza a Fondazione PUPI Onlus e a numerose associazioni no profit impegnate a sostegno dei diritti dell’infanzia.

Il protagonista del match è Javier Zanetti, leggendario capitano dellʼInter e recordman di presenze con la maglia nerazzurra ‒ 615 in Serie A e 858 in totale ‒ ora vicepresidente del club di via Durini. È lui che ci parla della “Zanetti and Friends Match for Expo Milano 2015”, che si svolge in collaborazione con Expo Milano 2015 e il Comune di Milano. Tra i campioni che hanno dato la loro disponibilità ci sono Roberto Baggio, Crespo, Shevchenko, Cambiasso, Puyol e Cordoba. Il logo Alfa Romeo comparirà sulle maglie rosse di una delle due squadre, mentre l’altra compagine avrà il logo Pirelli sulle divise bianche.

Basterà per rasserenare gli animi dei tifosi italiani, sempre molto cupi nei finali di stagione (lo scorso anno ci furono i tragici fatti della finale di Coppa Italia a Roma)? Speriamo, come speriamo che in tanti accorrano a San Siro lunedì prossimo. A supporto dellʼevento, Alfa Romeo organizza un concorso ‒ valido fino al 7 maggio ‒ che attraverso piattaforme online e social network mette in palio corsi di guida sicura e visite al Museo Storico di Alfa Romeo. Info sul sito vincilaleggenda.alfaromeo.it.