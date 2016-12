Ypsilon Owners United, il club esclusivo

Sconti, regali, concorsi instant win. Sono i vantaggi dellʼappartenenza a Ypsilon Owners United , la community automobilistica più in voga del momento e dedicata a Lancia Ypsilon . Viaggi di pregio organizzati in collaborazione con TicketOne , buoni regalo Eataly da 500 e 2.000 euro, abbonamenti trimestrali alle palestre Virgin Active Italia , brand di abbigliamento famosi e unʼesclusiva cantina di vini pregiati. Tutto in esclusiva degli utenti Y.O.U.

La community è nata lo scorso anno con il lancio della nuova generazione di Ypsilon, city car sempre molto alla moda che nel 2015 è stata scelta da 56 mila clienti. Partner di Y.O.U. è l'agenzia Bright.ly, che lʼha concepita come un vero e proprio club esclusivo, in grado di mettere ogni giorno in palio qualche proposta interessante. Tutte le novità sono visibili sul sito you.lancia.it. Dal quale si accede anche allʼuniverso della Ypsilon, auto esclusiva perché non cʼè sul mercato una city car così versatile, capace di proporsi in tante versioni. Cinque le motorizzazioni, tutte Euro 6, anche Turbo Metano e GPL, tre allestimenti e tante possibilità di personalizzazione. La piccola Lancia guarda molto alle donne e al loro romanticismo, non sorprende allora come la Ypsilon sia stata scelta, per il prossimo fine settimana dallʼ11 al 14 febbraio, come partner di "Verona in Love".