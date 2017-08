Yaris GRMN, Toyota gioca la carta Rally

GRMN è una sigla che sta per “Gazoo Racing Meister of Nurburgring” , storico allestitore Toyota nelle competizioni sportive. La nuova serie speciale della gamma Yaris si presenta con la caratteristica carrozzeria bicolore bianca e tetto nero metallizzato, con gli stickers che citano i colori del “Gazoo Racing”, come quelli che circondano la griglia a nido d’ape. La parte terminale della vettura mette in mostra lo scarico centrale e sul tetto cʼè lʼantenna a pinna di squalo che dona un ulteriore tratto di aggressività alla vettura. I cerchi dʼimpronta sportiva sono da 17 pollici e gli pneumatici sono morsi da pinze freno GRMN .

Il carattere marcatamente sportivo della Yaris GRMN si vede allʼinterno, e non solo per la pedaliera e la leva del cambio, ma soprattutto per la sostituzione dei sedili anteriori con sedute avvolgenti in Alcantara e con poggiatesta integrato. Un richiamo evidente al DNA rallystico del modello, che dimostra di non puntare soltanto sullʼibrido. Le prenotazioni sono possibili sul sito: www.toyota.it, il prezzo è fissato in 29.900 euro.