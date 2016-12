Wow! La nuova BMW M4 Cabrio

09:30 - Solo chi ha una marcia in più sa come sorprendere il pubblico con prodotti belli ed evoluti. BMW quella marcia ce l’ha e la usa per bruciare le tappe: la Serie 4 è una gamma inedita e zac, ecco pronta subito la cabriolet. C’è la potenza dei nuovi motori dei modelli M a disposizione (M3 berlina e M4 coupé), e allora via con la inedita BMW M4 Cabrio. Una meraviglia! Elegante come una classica, dinamica cabriolet BMW e sportivissima col suo motore 6 cilindri in linea 3.0 biturbo da 430 CV di potenza! Una delle macchine più belle tra quelle in scena al Salone di Parigi in corso.

Il possente cofano motore con la “bombatura” del powerdome, i passaruota possenti e i cerchi in lega fucinati da 18 (o 19) pollici, l’assenza del montante B e le due lunghe portiere. Sono i tratti tipici delle supercar BMW, le più belle e dinamiche, come questa sontuosa M4 Cabrio. Che di suo ci mette il tetto rigido in metallo, che insonorizza alla perfezione l’abitacolo anche alle velocità più elevate. La cabrio tedesca ha una struttura leggera, merito dell’alluminio e della fibra di carbonio largamente impiegati. Per una vettura scoperta è impressionante la qualità dinamica che esprime: i 550 Nm di coppia erogati dal motore 3.0 permettono alla M4 Cabrio un’accelerazione da 0 a 100 km/h che avviene in soli 4,4 secondi. A listino la nuova BMW M4 Cabrio costa 85.400 euro.