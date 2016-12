Winterproof, la gamma Jeep alla prova dellʼinverno

Jeep festeggia questʼanno i 75 anni di storia e rappresenta ancora il marchio per eccellenza della trazione 4x4, ma non smette di conquistare cuori: nei primi due mesi del 2016 ha aumentato le vendite in Europa di quasi il 50%! Per farsi apprezzare ulteriormente, mostrando le sue qualità dinamiche su fondi innevati e spesso viscidi, la gamma Jeep si è lasciata andare ad un probante e divertente tour invernale, con oltre 1.500 test drive svolti su percorsi stradali e off-road, alle prese con la neve e il ghiaccio, e lasciando che i rider provassero emozioni da brivido, come lʼormai celebre Truck Jeep che si trasforma in un ponte alto sei metri e con pendenze di 45 gradi.