30 agosto 2017 08:30 Wider 130, lusso e benessere in mare aperto Propulsione diesel elettrica per una navigazione pulita

Una coda dʼestate torrida permette una divagazione, non motoristica ma extra-stradale. Parliamo infatti di uno yacht, e che yacht ci sarebbe da dire, per la bellezza dellʼultimo gioiello “made in Italy” Wider 130, ma anche per lʼinnovazione del sistema di propulsione diesel elettrico. La nautica da diporto fa dunque propri i nuovi sistemi di propulsione dellʼindustria automotive.

Il nuovo super yacht dai cantieri di Ancona Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 2 di 19 Ufficio stampa 3 di 19 Ufficio stampa 4 di 19 Ufficio stampa 5 di 19 Ufficio stampa 6 di 19 Da video 7 di 19 Da video 8 di 19 Da video 9 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il Wider 130 è il fratellino più piccolo dei due gioielli Wider 150 Bartali e Wider 165 Cecilia, in produzione nei cantieri di Ancona. Un mega yacht bellissimo, con linee dinamiche di grande appeal, progettato per esaltare il piacere della vita a bordo, visti gli oltre 200 metri quadrati di superficie coperta e la luce infinita che entra nel salone principale dalle finestrature a tutt’altezza. Lʼimbarcazione è suddivisa in tre aree di grande fascino: il ponte di prua per gli amanti del sole, la poppa del ponte superiore per cene e serate allʼaperto e un fantastico beach club, per godere della connessione più stretta possibile con il mare. Le cabine sono 6 e possono ospitare 12 persone, cui va aggiunto lʼequipaggio con fino a 7 membri.

Particolare distintivo di Wider sono le ali laterali del ponte superiore, che consentono di creare un’unica grande zona indoor-outdoor di 85 metri quadrati, giusto sopra l’acqua e con splendide viste panoramiche. Di fronte alla plancia di comando si trova poi una grande lounge di prua, che include anche una Jacuzzi e allʼevenienza due jet ski. Nuovo Wider 130 è il primo prodotto dei nuovi proprietari di Genting Hong Kong e si caratterizza per il suo sistema di propulsione diesel elettrico. Una soluzione moderna, silenziosa, che consuma il 20% in meno di carburante rispetto a una tradizionale configurazione a due eliche. I livelli di rumorosità e vibrazioni sono così bassi che la certificazione Rina Comfort Class è stata ottenuta col punteggio massimo di 100/100.