Volvo XC60 e XC70, passione 4x4

Anche la solida XC70 si presenta con due nuovi motori della gamma Drive-E: il D4 turbo a gasolio da 181 CV e il T5 turbo benzina da 245 CV. Ma la gamma si completa col T6 benzina 3.0 da 304 CV e trazione 4x4 e il D5 a 5 cilindri turbodiesel da 215 CV 4x4. La wagon in versione crossover ha un assetto più da stradista e la posizione di guida è più bassa e vicina al terreno rispetto a XC60. Ma come un vero fuoristrada ha le piastre di protezione inferiori e, a richiesta, dispone del raffinato telaio attivo Four-C di Volvo, che regola in automatico telaio e ammortizzatori in base alle condizioni di marcia. Molto spaziosa e capiente, ha un bagagliaio da 575 litri e il portellone automatico è azionabile a distanza tramite telecomando o dal quadro strumenti. La chicca è però il divano posteriore con i due sedili rialzati integrati per bambini: si tratta di cuscini rialzati che possono essere estratti dal divano posteriore con un semplice movimento, garantendo ai bambini dai tre anni un'altezza della seduta adeguata per viaggiare in totale comodità e sicurezza. I prezzi di XC70 partono da 44.700 euro.