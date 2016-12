Volvo V60 Cross Country

La Volvo V60 è il terzo modello della gamma Cross Country (la prima fu la V70, poi è arrivata la V40) e adotta la tecnologia Torque Vectoring per il controllo indipendente delle ruote e il conseguente controllo di trazione in curva. Una dotazione 4x4 sincera, che sfrutta anche i nuovi cerchi ad hoc da 18 pollici (o 19 a richiesta), con pneumatici a profilo alto che migliorano il comfort di marcia e riducono la rumorosità causata dai fondi stradali sconnessi. E garantendo un'ulteriore protezione ai cerchioni quando, ad esempio, si sale su un marciapiede o si percorre una strada sassosa. Oltre ai 65 mm di maggior altezza da terra rispetto alla V60, la Cross Country svela un look specifico per i paracolpi anteriori e posteriori e i parafanghi più estesi.