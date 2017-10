19 ottobre 2017 08:40 Volvo svela la granturismo elettrica Polestar 1 Primo modello del nuovo brand sportivo

Eccola la Polestar 1, come dire la nuova frontiera in casa Volvo. Per due ragioni: primo, fa debuttare come marchio a sé stante Polestar, che si caratterizzerà in senso sportivo rispetto al resto della gamma Volvo; secondo, perché sarà una coupé a trazione elettrica, capace di fare fino a 150 km a emissioni zero.

Volvo dʼaltronde lʼha promesso: dal 2019 tutte le auto in gamma avranno una versione elettrica o ibrida elettrica. La Polestar 1 è unʼauto assolutamente inedita, che entrerà in produzione a metà 2019. Si tratta di una granturismo due porte e 4 posti con carrozzeria in fibra di carbonio, ciò che incrementa la dinamicità della vettura, già di per sé forte di 600 CV! Non sarà unʼelettrica pura, perché un motore termico a benzina supporterà la fruizione su strada. Spaventosa la coppia massima annunciata, circa 1.000 Nm! Tra le caratteristiche tecniche della Polestar 1 cʼè il sistema di sospensioni Öhlins a controllo elettronico continuo (CESi).