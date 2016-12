Volvo S90, lʼammiraglia hi-tech

Il ritorno di una grande berlina Volvo . Si chiama S90 la nuova ammiraglia svedese e sarà uno dei modelli più attesi del 2016. Una berlina di rappresentanza, ultra tecnologica, con un design innovativo perché ‒ nonostante i quasi 5 metri di lunghezza ‒ propone linee leggere e dinamiche come fosse una coupé sportiva a 4 porte. La S90 è il primo modello di un rinnovamento globale da parte di Volvo , che sta investendo 11 miliardi di dollari per i prossimi 5 anni .

Volvo S90 sarà dotata di tecnologie di assoluta avanguardia, con sistemi di sicurezza inediti e applicazioni e servizi basati su cloud. Grazie al Pilot Assist, per la prima volta una vettura di serie disporrà di un sistema avanzato di guida semi-autonoma, che corregge automaticamente la traiettoria dello sterzo per mantenere lʼauto entro le linee di demarcazione della corsia di marcia, fina alla velocità di 130 km/h. La S90 introduce poi una nuova funzione del City Safety, capace di rilevare la presenza di animali di grandi dimensioni ‒ cervi, alci, cavalli, bovini ‒ sia di giorno che di notte, contribuendo a evitare una collisione grazie allʼazione automatica sui freni. Come dire, lʼaffidabilità Volvo allʼennesima potenza. Non mancherà la propulsione ibrida elettrica plug-in, con una versione T8 Twin Engine da 400 CV di potenza complessiva, sul modello dellʼanaloga motorizzazione della XC90.