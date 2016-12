Volvo PV 544, lʼauto che cambiò le auto

È una delle automobili più importanti nel secolo della motorizzazione di massa. È la Volvo PV 544 , che quando uscì per la prima volta dalle catene di montaggio della Casa svedese ‒ giovedì 13 Agosto 1959 ‒ avrebbe cambiato per sempre lʼindustria delle quattro ruote. La Volvo PV 544, erede della PV 444, fu infatti la prima automobile al mondo dotata di serie delle cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio .

La fama Volvo in fatto di sicurezza nacque allora e si consolidò, e tuttora appare insuperata. Un esemplare perfettamente preservato della Volvo PV 544 è tra le meraviglie di Verona Legend Car, lʼevento che celebra le auto più famose del mondo e quelle che più hanno contribuito allʼevoluzione dei trasporti. Da allora, nessun costruttore ha potuto esimersi dallʼadottare le cinture di sicurezza a bordo delle automobili: il genio dellʼingegnere Nils Bohlin, alla fine, fu al servizio dellʼintera industria dellʼauto e non soltanto di Volvo. La Volvo PV 544 fu rivoluzionaria anche per altri aspetti. Innanzitutto aveva spazio per 5 passeggeri (il numero 5 rappresenta questo) rispetto alla precedente PV 444, e ciò le permise di conquistare 300 mila clienti nel mondo in soli 6 anni.