Volvo Nuova S60, il ritorno della berlina

È la prima fabbrica Volvo negli Stati Uniti e produrrà un modello che, per carrozzeria, va ancora molto forte in quel mercato. La nuova S60 è una berlina media premium di segmento D, le cui linee sportive denotano un fascino elevatissimo. Sarà subito proposta anche in versione totalmente elettrificata, mentre non saranno più prodotte versioni con motore diesel. Il telaio attivo e le diverse impostazioni di guida promettono la dovuta eccellenza dinamica, ma come ogni Volvo è sempre la sicurezza il benchmark di riferimento: il Pilot Assist sarà opzionale e assiste il guidatore in fase di sterzata, accelerazione e frenata fino alla velocità fino a 130 km/h. La S60 include tecnologie quali la “Runoff Road Mitigation”, per ridurre le conseguenze di eventuali uscite di carreggiata.