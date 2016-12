Volvo, la S90 sarà iper-tecnologica

Il rilancio di Volvo passerà per i segmenti di alta gamma. No piccole e finte piccole, con contenuti basic e prezzi abbordabili, come fa la maggior parte dei costruttori per aumentare i volumi di vendita, ma grandi e lussuose ammiraglie che tutti sognano. È stato così per la XC90, il grande Suv premium Volvo, e sarà così anche con la futura S90, la berlina ammiraglia che la Casa di Goteborg lancerà nel 2016, e che qui vediamo per la prima volta su strada.