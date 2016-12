Volvo, lʼauto del futuro vola su cloud

Un settore quello delle self-driving cars che ha conquistato anche lʼamministrazione Obama, pronta a investire 4 miliardi di dollari su queste tecnologie. Nel video sotto ecco il futuro dellʼauto secondo Volvo. Per esprimere al meglio le potenzialità di questa tecnologia, lʼasse svedese Volvo-Ericsson ha però bisogno della banda larga ad altissima velocità, dove tutte le informazioni possano viaggiare su cloud. Il futuro della guida autonoma si incrocia quindi con quello della comunicazione, delle città cablate, del wi-fi diffuso, delle autostrade hotspot dove non ci siano mai cali di rete nei collegamenti. Un sistema complesso, in grado di accogliere il crescente traffico di dati video, che Volvo stima in aumento del 70% nei prossimi anni. Lʼimmaginazione corre a colonne di auto in coda dove, anziché al volante, i guidatori se ne stanno sul sedile posteriore a guardarsi un film o la serie TV preferita. Nella più assoluta sicurezza.