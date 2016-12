Volvo, il mito delle familiari svedesi

Più che antico, il legame tra Volvo e il segmento delle station wagon è originario: fu Volvo allʼinizio degli anni 50 a creare questa nuova categoria di veicoli, e da allora non lʼha più lasciata. Anzi, se pensi a una grande familiare, super spaziosa e super confortevole, pensi subito a una Volvo. Come la nuova V90 che arriva in questi giorni sul mercato italiano.