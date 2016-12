Volvo: “Il meglio deve ancora venire”

08:00 - La gamma 90 di Volvo avrà dal prossimo anno, in alcuni mercati selezionati, il sistema di guida semi-assistita Pilot Assist II di serie. Si tratta dei modelli top di gamma S90 berlina, V90 station wagon e il Suv XC90. La guida sarà semi-automatizzata, nel senso che fino a 130 km/h di velocità alcuni dispositivi aiutano le manovre del guidatore, anche contro la sua volontà (o piuttosto le sue distrazioni) e sempre nel nome della maggiore sicurezza.

Lʼautorevole e fascinosa gamma 90 di Volvo implementerà anche il sistema di visione notturna che riconosce gli animali, e non manca delle tecnologie di connettività alla rete, grazie allʼinterfaccia Sensus, che tra i servizi fornisce Spotify e Park and Pay. Al Salone di Ginevra vediamo un ampio campionario del bagaglio hi-tech delle nuove Volvo, dove peraltro debutta la nuovissima V90, anche se il primo modello a essere dotato di Pilot Assist II sarà la XC90 con motore D5 turbodiesel e tecnologia PowerPulse. Vettura considerata dallʼorganismo EuroNCAP la più sicura del 2015.

Novità importanti anche sulla gamma 60 della Casa svedese, quella media ma di maggior successo dal punto di vista dei volume di vendita. Per i modelli S60 berlina e S60 Cross Country, come per il Suv XC60 e la wagon V60, è ora disponibile il nuovo motore 4 cilindri T5 turbo benzina da 245 CV di potenza e 350 Nm di coppia massima, con abbinamento sia alla trazione integrale che al cambio automatico a 8 rapporti. Nuovo anche il D3 turbodiesel, ma nella gamma entrano anche due nuovi tipi di cerchi da 18 pollici per la berlina e la SW e uno da 20” per la XC60. Debuttano poi nuovi allestimenti, nuovi colori di carrozzeria e un rinnovato livello sportivo R-Design. Ma come dice il numero uno di Volvo Auto, Hakan Samuelsson, “il meglio deve ancora venire”.