Volvo celebra i 20 anni della trazione 4x4

Nelle ambizioni Volvo, la nuova V90 Cross Country è lʼauto giusta per fuggire (The Get Away Car), lasciandosi alle spalle la quotidianità per tornare a recuperare passioni sportive, legate al tempo libero e allʼaria aperta. E qui la trazione 4x4 è fondamentale, perché aiuta il guidatore e gli offre il comfort di una soluzione che si adatta sempre ad ogni condizione climatica e del manto stradale. Volvo intende ispirarsi alla filosofia Zen e al filosofo inglese Alan Watts, che per primo la introdusse in Europa. Il messaggio fatto proprio da Volvo è: “Non si può vivere affatto se non si riesce a vivere pienamente il momento presente”.