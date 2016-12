9 agosto 2016 08:00 Volkswagen up! Le city car alzano la testa Nuovo look e nuovo motore turbo

Volkswagen cambia radicalmente il look della up! e ne rafforza i contenuti standard. La city car tedesca è più lunga di 60 mm rispetto a prima e arriva ora a 3,6 metri netti, ha dotazioni importanti per la categoria (segmento A) e nella gamma motori accoglie un inedito motore turbo benzina da 90 CV, che è in pratica la potenza della prima Golf GTI.

Lʼobiettivo dʼaltronde è ambizioso: Volkswagen vuole farne la miglior utilitaria del mercato. E così ecco i cerchi nuovi, che a richiesta possono arrivare fino ai 17 pollici, le frecce integrate nei retrovisori esterni, le luci diurne a LED. Tra gli optional la telecamera per la retromarcia, il tetto panoramico scorrevole e un potente impianto audio Beats da 300 watt con 7 altoparlanti. Il frontale di up! È tutto nuovo, le linee sono più scolpite e i paraurti sono di nuovo disegno, mentre il posteriore mette in mostra nuovi gruppi ottici e il diffusore posteriore. Ben 13 i colori di carrozzeria, abbinabili a tre distinti colori del tetto.

La dotazione di sicurezza è di primʼordine per il segmento A e può contare su sistemi quali la frenata di emergenza automatica, il controllo della stabilità ESC con antislittamento ASR. La gamma motori comprende i tre benzina da un litro di cilindrata e potenze di 60, 75 e 90 CV, più lʼibrida a metano da 68 CV. Manca il diesel, ma non i cambi automatici a scelta. Disponibile nelle concessionarie Volkswagen a partire da settembre, nei tre allestimenti take up!, move up!, high up!, la nuova up! costa a partire da 11.000 euro.