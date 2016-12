Volkswagen sorprende col baby crossover

La prima caratteristica di T-Cross Breeze è la sua doppia anima: un poʼ Suv e un poʼ cabriolet. Una scelta originale, che mira a guadagnare posizione verso lʼauto che verrà, e che sempre più probabilmente mischierà i canoni tradizionali degli attuali segmenti. Gli sbalzi ridotti al minimo e la capote in tessuto la rendono una vettura da vivere in ogni occasione, adatta sulla sabbia come in città, nel fuori porta non teme gli sterrati e in autostrada basta chiudere la capote. Il motore è 3 cilindri 1.0 turbo benzina a iniezione diretta da 110 CV. Gli interni di T-Cross Breeze prevedono 4 posti, ma la novità è la plancia interattiva con superfici touch e soluzioni by-wire, insomma i comandi di prossima generazione. Meraviglioso lʼimpianto audio Beats da 300 watt montato sul prototipo in esposizione a Ginevra.