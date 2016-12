Volkswagen rinnova il progetto Tiguan

Volkswagen Tiguan cambia faccia . La figura resta compatta e le misure più o meno le stesse (contenute in 4,5 metri), ma con una spaziosità interna maggiore e contenuti di fascia alta che lo pongono al vertice della categoria. La seconda generazione di Tiguan arriverà in Italia a maggio , con motori benzina e diesel tutti turbo e per il futuro è anche annunciata, sul modello della Golf, una versione GTE a doppia alimentazione benzina/elettrica.

Il Suv medio di casa Volkswagen (inferiore a Touareg) si presenta a listino in tre allestimenti ‒ Style, Business, Executive ‒ e una incredibile quantità e qualità delle dotazioni standard. Su tutte le versioni sono sempre di serie il rilevatore di stanchezza del guidatore, il sistema di frenata anticollisione multipla, il Front Assist con frenata di emergenza City e riconoscimento dei pedoni, il Lane Assist che mantiene la vettura in carreggiata correggendo, se serve, la traiettoria in assenza di reazioni del guidatore. Già il primo livello Style propone di serie i cerchi in lega da 17 pollici, i fari posteriori a LED, le utili barre sul tetto.