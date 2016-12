20 luglio 2015 Volkswagen ridisegna lʼMPV Sharan Nuova generazione del grande monovolume

Un rinnovamento che non poteva essere più radicale. Chi conosce il primo Sharan farà fatica a riconoscere il monovolume Volkswagen nella nuova veste. Il look è totalmente differente, la meccanica e i contenuti tecnici appartengono a una generazione successiva, basti pensare al Servotronic, il servosterzo elettromeccanico la cui rigidità varia in funzione della velocità. I motori sono tutti Euro 6 e turbo e riducono in media del 15% i consumi di carburante.

Dʼaltronde il vecchio Sharan risale a ventʼanni fa, e nei suoi vari ritocchini è stato venduto in 800 mila unità globali. Volkswagen sentiva il bisogno di rinnovarlo, perché la concorrenza (vedi Renault Espace) non sta a guardare, e così il grande MPV tedesco ‒ lungo 4,85 metri ‒ è stato arricchito del sistema di assistenza in uscita dai parcheggi, della frenata anti-collisione multipla, del Front Assist con funzione di frenata dʼemergenza e del sensore Blind Spot per vedere gli angoli ciechi del veicolo, disponibile in abbinamento al Lane Assist. Unʼinsieme di dotazioni che rendono anche più confortevole la marcia nei lunghi viaggi, e a tal ragione sono di serie pure la spia della stanchezza del guidatore e quella della pressione delle gomme. Il controllo elettronico di stabilità ESC è potenziato con le funzioni di ausilio di controsterzata, stabilizzazione del rimorchio e antislittamento ASR.