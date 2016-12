Volkswagen prepara il varo di Tiguan II

In questo video scopriamo le prime immagini della seconda generazione dei Tiguan, che nasce da unʼarchitettura tutta nuova e sfrutta lo stesso pianale produttivo della Golf. Il Suv è ora più lungo e largo, ha un assetto più basso e un look più grintoso, soprattutto guardando alle versioni 4x4 che hanno il frontale con un design specifico rispetto alle versioni a trazione anteriore. Dal punto di vista stilistico, spicca lʼinedita versione sportiva R-Line, che va ad aggiungersi ad altri 4 livelli di equipaggiamento. Nota di merito ai progettisti tedeschi per il bagagliaio di Tiguan, che guadagna 145 litri di capacità e sale fino a 615 litri in configurazione normale, che diventano 1.655 abbattendo la seconda fila di sedili. È bene dire che in alcuni mercati ‒ Usa, Cina ‒ il nuovo Tiguan sarà proposto anche in versione a passo lungo.