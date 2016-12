Volkswagen Polo GTI, seduzione tedesca

08:30 - Inizia col botto il 2015 di Volkswagen. La prima novità in arrivo nelle concessionarie è la Polo GTI, a 30 anni esatti dalla prima serie del modello. I clienti italiani possono già ordinare la baby sportiva tedesca, ma le prime consegne sono previste a marzo. La nuova Polo GTI monta un motore 1.8 turbo benzina a iniezione diretta di nuova concezione, forte di 192 CV (12 in più della precedente Polo GTI) e capace di erogare una coppia di 320 Nm.

Le prestazioni sono da vera sportiva: 236 km/h di velocità massima e accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. Volendo, è anche possibile rendere ancora più “cattiva” la tedeschina, perché a richiesta è disponibile l’assetto Sport Select con il kit “Sport Performance” e gli ammortizzatori a regolazione elettronica. Ma cʼè anche il comfort del cambio automatico DSG a 7 rapporti e il Differenziale elettronico a bloccaggio trasversale. Quanto al look, la nuova Polo GTI si presenta con molti dettagli specifici: paraurti, listelli sottoporta, spoiler posteriore, fari a LED, retrovisori regolabili elettricamente e riscaldabili e con indicatori di direzione integrati, cerchi da 17 pollici con gomme di misura 215/40.

Gli interni prendono in prestito dalla Golf GTI il volante sportivo, la strumentazione e i sedili sportivi. Nella dotazione standard ci sono il controllo elettronico di stabilità ESC, che include lʼantislittamento ASR e il recupero della coppia in frenata MSR. Per la sicurezza anche la spia che riconosce la stanchezza di chi guida, la spia che controlla la pressione degli pneumatici e il servosterzo elettromeccanico con taratura in base alla velocità. Il prezzo della nuova Polo GTI è di 23.450 euro.